Käärijä ütles esinemise ära: «Mõnikord tuleb peitu jääda, et seda kõike taluda»

Soomet Eurovisioonil esitanud artist Käärijät on pärast võistlust tohutu edu tabanud! Ei möödu päevagi kui temast mõnda uut uudist ei tehta.

Mees selgitas, et teda on mitmetesse kohtadesse esinema kutsutud, kuid ta peab hetkel oma vaimse tervise esikohale seadma, vahendab mtvuutiset.fi.

«Plaanisin minna [esinema - toim.], kuid pidin ikkagi ära ütlema, sest kui nüüd hävitan ennast, siis pole mul endast enam kellelegi midagi anda,» kommenteeris Käärijä, kuid oli väga liigutatud, et teda tähtsale suursündmusele esinema paluti. Selge on see, et igale poole ei jõua ning paratamatult tuleb vahel ka suurtele asjadele ei öelda.