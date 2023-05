NAISTEJUTUD ⟩ Pärast isa surma algas perevägivald ja nägemine hakkas kaduma. Mul ei olnud kuskilt abi küsida...

Sünnist saati pime Jakob Rosin on ligipääsetavuse ekspert ja Eesti Pimedate Liidu esimees. Lisaks on ta muheda huumori, selge sõna ja suure karismaga kõneisik.

Kuidas pimedate elu paremaks teha saab?

Jakob Rosin, ligipääsetavuse ekspert ja Eesti Pimedate Liidu esimees

Ligipääsetavus on kõige alus

Väga oluline teema meie jaoks on ligipääsetavus. Kuidas saaksid nägemispuudega inimesed paremini hakkama? Siis kui me saame asjadele ligi, saame elust osa võtta. Selleks on vaja, et saaksime liikuda linnaruumis, hoonetes ja hakkama veebilehekülgedel. See kõik on täiesti võimalik kui mõnede detailide peale on mõeldud, mis aitavad ka neid, kes ei näe.

Need asjad peegelduvad otseselt elukvaliteedis. Kui nägemispuudega inimestele on mõeldud, siis ei jää nad millestki ilma ja saavad ühiskonnaelust aktiivselt osa võtta. Minu kõige olulisem töö ongi ligipääsetavuse konsultandina nõu anda kuidas maailma meie jaoks ligipääsetavamaks muuta.

Linnaruumis

Riik mõtleb meie peale küll. Vahel võiks veidi varem meelde tulla, et ka vaegnägijad on meie keskel olemas. Ja kaasamist võiks olla rohkem. Samuti teadlikkust ligipääsetavuse alal. Pime inimene ju teab täpselt, kuidas ehitada hooneid, programmeerida veebilehti ja teha need igaühele ligipääsetavaks. Me võiks juba alguses mõelda, et loome midagi, mida saaks kasutada kõik inimesed.

Hoone puhul peab arvestama sellega, et seal saaks liikuda ka inimesed kes ei näe. Abiks on põrandale paigutatavad juhtteed. Et liftid räägiks, et oleks punktkirjas sildid ja viidad, seal on palju asju... Samas peab mõtlema kuulmispuudega ja ratastoolis inimestele.

Veebis

Veebis peab disain olema piisavalt kontrastne, mitte valgel taustal hall tekst. Nägemispuudega inimest aitab näiteks suur kontrastsus, suurem tekst ja sisse zoomitavus. Häirivad aga vilkuvaid, liikuvaid bännereid, ka liiga ere värv võib olla osadele inimestele valus. Inimene, kes on pime, kasutab ekraanilugejat. Et see saaks sind korrektselt aidata, peab veebileht teatud reeglitele vastama. Näiteks iga pildil peal võiks olla kirjeldus, mille ekraanilugeja ette loeb. Nägijat alt-tekst ei häiri. Samuti peaks nuppude ja siltide juures olema kirjeldused, mitte ainult luubi pilt vaid ka tekst - otsi. Artiklite kuulamise võimalus on väga hea, aga pime peab kuidagi selleni pääsema. Seis Eestis paraneb ligipääsetavuse vallas ja teadlikkus tõuseb, aga arenguruumi on.

Näe eeskätt inimest

Suhtu pimedasse nagu inimestesse, me oleme tegelikult sarnased. Lihtsalt mõned meist ei näe ja oleme sellega kohanenud. Nägemispuudega inimene või vaegnägija öelda – see on väga ok. Puudega ja erivajadusega inimene on neutraalne termin. Kui inimene on pime, võib ka selle välja öelda. See ei ole solvav. Invaliidiks kutsumist oleks soovitav vältida, see on solvav. Aga mis meile väga meeldiks oleks see kui inimene tuleks eespool ja alles siis tema erivajadus. Inimene, kel on nägemispuue – see oleks kõige kenam.

Täna on meil registreeritud nägemispuudega inimesi veidi üle 8500. Aga sinna alla ei kuulu need, kes pole puudetõendit taotlenud ja ma kahjuks tean, et nendega koos on meid kaks korda rohkem. Kuid sellised andmed on delikaatsed terviseandmed, statistika nendele ligi ei pääse ja keegi neid mingil juhul ei avalikusta.