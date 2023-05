Igaühel on teatud omadused või harjumused, mida me tajume puudustena. Selgub aga, et sageli ei tõmba inimesi teiste poole mitte nende anded, vaid hoopis inimlikumad jooned. Meie vead võivad tekitada teistes turvatunnet ja aktsepteeritust, anded aga ebakindlust.