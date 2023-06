NAISTEJUTUD ⟩ «Alkohoolikust ema peksis ja alandas mind aastaid, kuni ma viimaks...»

Mis on rõõmu seemned?

Seda juhtub tihti – avastame ennast ohakate keskel ja neid asju elus, mis takistavad, torgivad ja haiget teevad, on nii palju, et ei jõua kokkugi lugeda! Kuidas ma siia sattusin? Kallim on kuri, boss on vastik, lapsed on lollid ning ise olen paks. Vahel aitab raskest kohast kõige paremini välja arusaamine, mis teed pidi me sinna jõudsime. Iga suureks kasvanud mureumbrohi on saanud alguse seemnest, mille me ise mõni aeg tagasi maha panime...

Kuid samamoodi on õnnelikud inimesed hulk aega tagasi teinud ise päris palju selleks, et täna nii rõõmsad olla. Mida külvata ja kuhu – kuldaväärt retsepti annab see «Naistejuttude» podcast'i episood.

Inimesed, kes on Siljaga kohtunud, märkavad enamasti tema sära ja rõõmsameelsust. Silja julgeb olla nii õnnelik, nagu täiskasvanud inimesed sageli ei julge. Aga Silja tunnistab siiralt, et ka temas on tumedam pool olemas. Oskus valida rõõm tulebki sellest, et me teame ja lubame endale kõiki tundeid.

Silja Siller jagab palju rõõmu laiali, sest temas endas on seda ka palju. Foto: Jana Laigo