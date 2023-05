Film «Anna Nicole Smith: You Don't Know Me» algab kaadritega, milles Smith ütles: «Ma soovitan inimestel järgida oma unistusi. Need võivad täide minna – ma olen elav tõestus sellest.» Blond sekspomm sai küll rikkaks, kuid kaotas see-eest pere, sõbrad ja lõpuks ka oma elu.