On sadu teemasid, kommentaare ja arutelusid, kus inimesed on kuulnud töötajatest, kelle ametiks on poekettide tagaruumides koorekastmega salatite pesemine. Metoodika on väidetavalt suurel sõelal salatikastme mahauhtumine ning uue majoneesi-kooresegu lisamine.