INTERVJUU ⟩ Saara Pius: «Sain laval lollust ja pättust teha!»

Toomas mis Toomas

Nii mõnigi vaataja leidis, et Saara on nii Toomas, kui olla saab. Kuidas ta seda tegi? «Ma vaatasin üle kõik tema varasemad videod, õppisin kõigest, mis ma leidsin,» kirjeldab Saara rolli loomist. «Ma mõistsin, mis tunne on olla väike 13-aastane poiss. Ta tegutseb tunde ajel, ta ei mõtle, kuidas ta teistele paistab. Kui tahad, nokid nina, kui tahad, lendad rattaga mäest alla, nii et tolm tuiskab. Just see mängurõõm, mis on näitleja puhul oluline – tundsin, et ma saangi olla see uudishimulik väike poiss. Ma ei mängi last, ma olengi selles tükis Toomas.»