KOHUTAV LUGU ⟩ Viis sõna päästsid naise vägivaldse eksmehe küüsist

«Kogu sõidu mõtlesin, et viskun autost välja teele. Tahtsin taksojuhilt abi paluda, kuid polnud kindel, et ta mind aitab.» Kui takso peatus, läks Daniel välja suitsu tegema ja Rosie haaras oma võimalusest. «Ma teadsin, et Daniel vaatab mind ja ootab, et ma tema järel autost välja astuksin, nii et ma ütlesin väga vaikselt, nägu liigutamata: «Palun sõida. Lihtsalt mine. Kohe.» Taksojuht ütles: «Kuhu te tahate, et ma läheksin?» ja ma nägin, kuidas Danieli käsi ukse poole sirutus. See juhtus justkui aegluubis. Hakkasin karjuma ja juht lihtsalt vajutas gaasi ning me olimegi läinud. Ma ei suutnud uskuda, et see oli läbi. Ta viis mind politseijaoskonda ja ma sain abi.»