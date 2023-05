NAISTEJUTUD ⟩ Kõige tähtsam asi suhtetormis, mida teava ainult õnnelikud paarid...

«Me olime umbes poolteist aastat koos olnud, kui Martin leidis, et enam ei saa, olenemata sellest, et armastus oli olemas,» jutustab naine. «Martin oli täiesti veendunud, et lahkuminek on tagasipöördumatu otsus. Meie suhtelugu ongi selline, et alguses suure armastusega koos, siis suure südamevaluga lahus ja nüüd umbes aasta jälle koos. Ja kuu aega tagasi me kihlusime.»

«Mina olin see, kes tuli niutsuma, et koos enam ei saa,» tunnistab Martin Raadik. Miks? «Mõistuse tasandil oli kaks põhjust. Esimene põhjus oligi see, et ma ei tulnud tol hetkel toime suhtetormidega! Ma arvasin, et seda on liiga palju. Lisaks hakkas just siis mul välja arenema läbipõlemine. Ja teine oli möödarääkimine terapeudiga: sain tema jutust aru, et pean olema Dalí lapsele Neole isa eest, võtma teda vastu nagu oma last, mis on võimatu tegelikult.» Nüüd on Martin Dalí pojale täiskasvanud sõber ja see toimib suurepäraselt. «Seal tekkis väga inimlik ülepinge,» ütleb Dalí mõistvalt ja soojalt. Ebarealistlike ootuste koorem on sageli see põhjus, mis suhte kuristikku tõukab. Siis ei tuleks süüdistada partnerit, vaid vaadata kriitiliselt otsa ootustele. Kelle ootused need üldse on? Kas need ongi teie suhtes üldse olulised?