Mees tunnistab: ma vaatan salaja pornot, sest...

«Pärast meie esimese lapse sündi eelmisel kevadel on mu naise seksiisu – mis on ka niisama alati madal olnud – nüüd täielikult kadunud,» kurdab mees oma 31-aastase naise üle.

«Üldiselt on meil suurepärane suhe, kuid meie seksuaalelu ei paku mulle rahuldust. Ma kardan, et ta ei pruugi mind enam atraktiivseks pidada või äkki tunneb ta huvi hoopis kellegi teise vastu?» on mees nõutu.

Mees sõnab, et tal on oma kallimaga sellest teemast palju juttu olnud, kuid naine hakkab end alati kaitsma ja nende vestlused muutuvad lõputuks vaidluseks.

The Suni suhteterapeut Deidre püüab mehele selgeks teha, et lapse saamine on väsitav ja seksiisu taastumine võib veidi aega võtta. «Kuid kas oled talle selgitanud, millist mõju see sinu enesekindlusele avaldab? Ütle talle, et kuigi armastad teda sügavalt, ei kujuta sa kogu ülejäänud elu ilma füüsilise intiimsuseta ette,» soovitas ta.