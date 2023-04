30-aastane süütu mees: suurim intiimsus naisega on minu jaoks see, kui juuksur peseb mu pead

Seksuaalterapeut Anna Kolster on öelnud, et inimese minevikus toimunu võib mõjutada seda, kas ta sõlmib seksuaalsuhteid või mitte. «Üsna sageli on taustal midagi, mis ei lase inimesel tunda end piisavalt turvaliselt, et armuda või seksida. Sageli on see seotud enesehinnanguprobleemidega.»

«Tundub, et kogu maailm keerleb ümber seksi. Sa tunned, et sa ei sobi sinna sisse. See teema on olnud minu jaoks häbiväärne ja ma olen seda saladuses hoidnud,» ütleb Stella. Ainult tema psühholoog ja parim sõber teavad, et Stellal ei ole olnud ühtegi sekspartnerit. Näiteks oma töökohal on ta seda teemat varjanud. Stella töötab tööstusharus, kus on palju mehi ja seksiga seotud huumor tavaline. «Olen võtnud tööelus karmima rolli ja andnud mõista, et mul on seksiga seotud ajalugu. Õnneks on kollektiivis toimunud muutused ja teiste sekselu ei võeta enam nii palju jutuks.»