34-aastane naine: ma tahan omale poiss-sõpra, kuid mu isa rikub alati kõik ära

«Ma tahan, et saaksin valida mehe, kellega koos oma elu veedan, aga mu isa üritab mind abielluma sundida enda valitud mehega,» ütleb 34-aastane Indiast pärit naine.

«Kui olin 18-aastane, oli mul esimene poiss-sõber ja mu isa ei rääkinud minuga seetõttu. Ta ütles, et kui peaksime tänaval teineteisest mööduma, siis ärgu ma talle otsa ka vaadaku. Pärast seda tundsin alati hirmu, kui mul mõni kallim tekkis,» meenutab naine minevikus toimunut.

Enda sõnul on ta isegi praegu, aastaid hiljem, ikka veel vallaline. Ta peab seda enda süüks, et on lubanud isal oma armuelu dikteerida.

«Kui keegi küsib temalt, kas mul on poiss-sõber, vastab mu isa: «Ei, ja tal pole see lubatud.»» Naise sõnul ütleb isa seda justkui huumoriga, kuid tegelikult pole see eriti naljakas.

Naine räägib, kuidas ta käis hiljuti koos isaga Indias. Ilmselgelt mindi sinna selleks, et kohtuda potentsiaalsete meestega, kellele tütar mehele panna. «See oli nii piinlik. Seal oli üks minust palju noorem mees. Ta oli armas, kuid vanusevahe tegi mulle muret,» paljastab naine.

Inglismaale naastes teadis naine, et ta ei saa selle noormehega abielluda, ja sellest ajast peale pole tütar oma isaga peaaegu üldse suhelnud. Naine tunnistab, et olukord on talle keeruline.

«Ma tahan poiss-sõpra ja mitte muretseda, et mu isa minuga ei räägi. Mulle on see nii raske,» on naine nõutu.

The Suni suhteterapeudi Deidre sõnul on tõsi, et mõnes kultuuris korraldab perekond oma laste abielu. See võib avaldada lastele tohutut survet, sest nende seisukohti eiratakse.

«Oled piisavalt vana, et luua romantilist suhet kellega tahes. Soovitan sul isaga sellest enesekindlalt ja rahulikult rääkida,» pakub terapeut üheks lahenduseks. Ta soovitab mitte järele anda isa emotsionaalsele väljapressimisele.