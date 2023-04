KAS TEED KA NII? ⟩ See igapäevane harjumus on puhas mürk armastusele

Selleks, et suhe oleks mõlemale nauditav, eeldab see null minutit näägutamist. See ei tähenda, et sa peaksid vait olema ja probleemid alla neelama, vaid näägutamine tuleks asendada konstruktiivse vestlusega.

Kui korduvate olukordade puhul on isegi väike edu, pööra sellele tähelepanu, sest see, millele positiivse tähelepanu suunad, suureneb. Kui sa lihtsalt kurdad ja näägutad, ei tee teine ​​inimene sellega midagi. Ja midagi ei juhtu isegi siis, kui näägutad 12 aastat!

Kui kaaslasel on kombeks tuba oma riietega kaunistada, tuleks näägutamise asemel teda alati kiita, kui märkad näiteks, et määrdunud sokid on pesukorvi sattunud. Ja kui soovid, et partner osaleks majapidamistöödes, on näägutamine vale strateegia.

Kes julgeb minna oma partneriga rääkima, kui ta ei taha kuulata ja kogu aeg käib üks võtmine ja näägutamine? Suhtes on lihtne sattuda olukorda, kus teist inimest koheldakse tõeliselt ebaviisakalt ja öeldakse, mida sülg suhu toob.

Õpi küsima: mis lahti?

Paljud paarid jäävad negatiivsesse tsüklisse kinni. Et sellest välja tulla, tasub õppida uusi toimimisviise, isegi kui need esmapilgul näivad teesklemisena.

Näiteks võid hakata oma partnerit teadlikult kiitma ja talle tähelepanu pöörama. Isegi kui uue tegutsemisviisi õppimine tundub alguses pingutusena, muutub see loomulikuks, kui see tööle hakkab.

Võta oma päevast kasvõi 10 minutit, et küsida partnerilt, kuidas ta end tunneb ning vahetage mõtteid. See on teie päevast nii väike aeg, kuid see võib heaolu jaoks suure panuse anda. Heaolu tekitamises pole midagi nii kohutavalt rasket, kuid selle nimel tuleb teadlikult tööd teha.

Õnnelik suhe on väliselt näha

Õnnelikud inimesed kõnnivad püsti pea ja neil on hea enesehinnang. Kehakeele järgi saab aru, millal inimene end hästi tunneb. Suhte seis on näha ka selles, kuidas partnerid teineteisesse suhtuvad: kas nad on närtsinud ja nokivad teineteise kallal seltskonnas olles. Avalikus kohas võib alati tülitseda, aga küsimus on selles, kuidas olukord laheneb ja kas nende vahel on toimiv tiimitöö.