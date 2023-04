Naiste igapäevane harjumus, mis teeb kaela enneaegselt kortsuliseks nagu kilpkonnal

Nahaarst Teodora Mauro rääkis New York Timesile harjumusest, mis põhjustab naiste kaelale enneaegseid kortse. Me keegi pole sellest patust puhas.

Spetsialist märkis, et kaelale tekivad kortsud sageli tavalise harjumuse tõttu, milleks on nutitelefoni või sülearvuti kasutamisel pea langetamine. Tema sõnul on selles asendis palju aega veetvatel inimestel arvutikaela sündroom – neil on tihti kaelavalu ja süvenevad kortsud kaelal.