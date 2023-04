Naine: mehed tahavad minult ainult ühte asja... ja see pole seks

Tutvumisrakenduses on naine oma profiilile märkinud, et on jurist. «Mehed, kellega kohtun, arvavad, et olen jõukas naine, ning nad küsivad minult alati raha,» avaldab naine veidra asja, mida ta on meeste puhul märganud. Naist ajab see kohati lausa vihale, sest ta väga tahab, et mehed näeksid temas midagi enamat kui punnis rahakotti.