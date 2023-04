Paleetöötajad: prints Williamil on kehv iseloom

Jobson vahendas oma raamatus «Our King: Charles III: The Man and Monarch Revealed» allika sõnu: «Ta on ambitsioonikas inimene ja see võib muuta ta kärsituks.» Samuti pidi William isaga suheldes olema kannatamatu.

Ka Charles pidi olema temperamentne, kuid temal lööb see välja korraks. «Ta võib plahvatada, aga hetke pärast on ta selle juba unustanud. William aga unustab harva.»

Allikad avasid suu, kui hakkasid levima jutud, et William on nõus Harryt taluma kroonimise ajal, kuid pole nõus tema tingimustega. William oli paljude Harry süüdistuste sihtmärk raamatus «Spare» ja ka tema Netflixi doksarjas, nii et kroonimise korraldajad püüavad vendi väidetavalt hoida üksteisest võimalikult kaugel. Ekspertide sõnul ei ole vendade vahel sooja suhtlemist oodata.

Kuuldavasti planeerib palee personal hoolikalt iga ust ja istekohta vastavalt tülitsevatele vendadele. Eesmärk on vältida konflikti.