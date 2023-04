GALERII ⟩ Valget Daami saab juba näha!

Kunstnik Katta II Grüneri silmis on Haapsalu nagu väike romantiline võlulinnake. «Kummituslik kaunis Valge Daam, kelle legend elab siiamaani, loob linnale ainulaadset romantikat ja annab nukraid noote,» usub kunstnik. Valgel Daamil on aga vaid üks viga: teda on keeruline näha. Katta II Grüner otsustas, et maalib selle müstilise naisterahva paigale, et see mõnd kuuvalgust katva pilve tõttu põgeneda ei saaks.

Katta II Grüneri uue näituse «Valge Daam – sa olid, et jääda» avamine Foto: Piret Soonmann

Katta II Grüneri uus näitus «Valge Daam – sa olid, et jääda» avati Villa Fannyhofis Haapsalus aadressil Posti 20. Näitus on pühendatud kunstniku sünnilinnale Haapsalule. See on esimene näitus näituste sarjast «Valge Daam». Teine näitus samast sarjast on alates maist avatud Riia Galerii restoranis Niklavs Strunkes (Lätis), kolmas hotellis Old Hapsal (Eestis) alates juunist. Iga näitus tuleb omanäoline ja pakub uusi emotsioone.

Katta II Grüneri uue näituse avamine «Valge Daam – sa olid, et jääda». Kolm õde. Foto: Piret Soonmann

Katta II Grüner on tänaseni jäänud suureks Haapsalu fänniks. «Haapsalu on väga eriline ja seda muinasjuttu kannavad endas ka selle linna elanikud,» räägib kunstnik. «Lahel liuglevad pardid ja luiged, siinsed puud ja põõsad sosistavad tuules, meretuuled aga lausa laulavad. Metsa vahetu puudutus, metskitse arglik pilk ja jäneste vallatud tantsusammud, flirtivad liblikad, usinad mesilased. Kohalike unistused, puhkajate naer. See kõik kokku on Haapsalu.»