Tihti juhtub, et tüdrukud ei tule Dmitri Soloveiko jõusaali üldsegi mitte kangi sikutama, vaid hoopis kenale kutile silma peale panema. Sest sõbranna rääkis: «Kuule, lähme trenni, seal spordiklubis töötab nii ilus mees!» Ilus mees ise ei leia sugugi, et Hollywoodi filmitähe välimus talle treeneriametis kasu tooks.

Kohtume ühe pealinna spordiklubi treeneri Dmitri Soloveikoga mõistagi treeningsaalis. Tal on täiuslik keha, hoolitsetud habe, härrasmehelikud kombed ja sõbralik naeratus – just see torkab kohe silma. Nii hea välimusega mehed on harva nii sooja olemisega, vabad igasugusest ülbusest.