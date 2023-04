KUMMALINE LUGU ⟩ Väidetavalt koroonasse surnud mees naasis kaks aastat hiljem pere juurde

Kaks aastat tagasi, pandeemia ajal, nakatus 35-aastane Kamlesh Patidar koroonaviirusega. Haigus edenes, nii et mees viidi peagi ühte Gujarati osariigi haiglasse. Mõni aeg hiljem teatasid arstid perele, et Kamlesh suri koroonaviiruse tüsistuste tõttu.

Kaks aastat pärast Kamleshi oletatavat surma naasis mees ootamatult oma kodukülla Kadodkalani ja koputas oma emapoolse tädi maja uksele. Selgus, et mees on elus ja viibis viimased kaks aastat kusagil teises linnas. Tema õemees Rameshwar ütles ajakirjanikele, et Kamleshi seisund on ebastabiilne: väidetavalt röövis kurjategijate jõuk Kamleshi haiglast, ta uimastati ja teda hoiti pantvangis.