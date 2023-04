OLULINE TEADA ⟩ Suhtes hakkab hapuks asi kiskuma siis, kui...

Selleks, et eemaldujal oleks tahtmine probleemiga tegeleda, peab vastasosapool looma õhkkonna, kus oleks võimalikult vähe survestamist, viha ja hinnanguid.

Jälitajale võib küll tunduda, et eemaldujatel on probleemist ükskõik. Tegelikult hoolib eemalduja suhtest enamasti väga palju. Taganemise põhjuseks on tavaliselt soov olukorda mitte halvemaks muuta. Eemaldujad ei usu, et probleemi saab lahendada sellest rääkides, sest nagunii lõppeb see tüliga. Seega, selleks, et suhet kaitsta, nad taganevad.

Eemaldujatel tasub mõista, et partner, kes tahab pidevalt suhteprobleemide üle arutada, käitub ängistaval ja takjalikul viisil, sest ta kardab, et ta hüljatakse. Kõige hullem ongi jälitaja jaoks eraldatus, mida ta tunneb, kui teine osapool jätab ta konfliktiolukorras üksi ja distantseerub temast. Seejuures võib tülitsemine olla nende jaoks isegi parem variant, kui üldse mitte suhtlemine, sest tülitsemise korral on vähemalt mingisugunegi kontakt teisega olemas.

Kuidas alustada mustri lõhkumist?

Esmatähtis on, et soov mustrist väljuda peab olema ajendatud soovist olla parem partner, mitte saada kiiret tulemust või vastuteenet. Samas ei aita mustrist väljuda ka see, kui ainult ennast süüdlasena nähakse. Oluline on mõista, et süüdi pole mitte Sina ega Sinu partner, vaid just seesama kinnistunud muster, mille tõttu te tegelikult mõlemad kannatate.