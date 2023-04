Sektist põgenenud naine: «Mu ema äratas mind tavaliselt varahommikuti vägistamisega.»

Rainfield ei liitunud sektiga vabatahtlikult, vaid ta sündis sinna nagu ka tema vanemad. Sektis usuti valgete inimeste ülemvõimu ning vaadati viltu juutidele, geidele ja naistele. Ohvreid ähvardati, vägistati, piinati, mõrvati ja manipuleeriti, et neid kontrolli all hoida. Kuritarvitamine jaotati kategooriatesse. Toimus ametlik väärkohtlemine, mis hõlmas rituaale, piinamist ja spetsiifilisi tseremooniaid, ning pidev igapäevane väärkohtlemine, mille eesmärk oli ohvreid käpa all hoida.