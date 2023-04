USKUMATU SKEEM ⟩ Röövitud tüdruk osutus tegelikult hoopis osavaks robotiks

Keerulised tehisintellektid on niivõrd osavad, et suudavad inimese häält kloonida ja seda kasutades saavad kurjategijad lapsevanemate käest lunarahaks suuri summasid nõuda. Sellise skeemi ohvriks langes ka Jennifer DeStefano, kes rääkis, et sai oma 15-aastaselt tütrelt Brie’lt kõne, millest selgus, et ta on röövitud ning talle tahetakse narkootikume anda ja siis teda vägistada, kirjutab The Sun.

Briel ei ole ühtegi sotsiaalmeediakontot, kuid vaid mõnest tema kooli veebilehel avaldatud videost said petturid vajalikud häälejupid, et tehisintellekt suudaks tütre häälest veenva koopia teha.

Brie oli parasjagu koolireisil, kui tema ema sai tundmatult numbrilt külmajudinaid tekitava kõne. Naine sõnas, et hirmsas kõnes tütar nuttis ning ütles, et ta on suures jamas. Seejärel kuulis Jennifer mehe häält, kes käskis Briel pikali heita. Mees ütles telefoni, et ta on Jenniferi tütre röövinud ja kui naine peaks politseisse helistama, siis ta annab tema tütrele narkootikume ning saadab ta Mehhikosse.

Jennifer meenutas, et sel hetkel hakkas terve tema keha värisema. Kõne taustal kuulis ta pidevalt oma tütre karjeid ning palumist, et ema teda aitaks. Röövija nõudis miljoni dollari suurust lunaraha, kuid üsna pea vähendas ta summat poole võrra, sest naine tunnistas, et ei saa nii palju raha kindlasti maksta.

Naine hoidis paaniliselt meest liinil, et temaga koos olnud sõber saaks samal ajal politsega ühendust võtta. Mõne mitu pärast öeldi aga, et tema tütar on endiselt ohutult suusareisil ning polnud tegelikult ohus.