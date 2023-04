Mis tunne on saada diagnoos, et sul on ajukasvaja? Heidi meenutab hetke, kui ta kaubanduskeskuse parklas oma autos istus ja tervisearuannet silmites. Ta luges ühe korra, luges veel ka teist korda ning ei suutnud uskuda…

See, et Heidil oli ajukasvaja, polnud talle üllatus, jalad lõi alt hoopis uuringute tulemused, milles selgus, et tegu on halvaloomulise kasvajaga. Heidi sai sellest teada vahetult enne autost väljumist oma telefoniekraanilt.