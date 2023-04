Rudy on tänaseks oma kehaosa suurendamise peale kulutanud 60 tuhat dollarit ehk ligi 55 tuhat eurot. Ta tunnistab, et mitte kõik protseduurid ole seaduslikud olnud, meenutades, et mõned silikoonisüstid sai ta hämaras hotellitoas.

Glamuurset elu elav Rudy räägib, et on oma identiteeti otsinud pikalt, kuid tänu oma suurele pepule, on ta selle nüüd leidnud. See aitavat tal pehmendada kõiki lööke, mis elu talle virutab.