NAISTEJUTUD ⟩ Ülikarmid nõudmised: «Võid käia kaks korda päevas trennis - see ei tähenda, et oled lavavormis!»

Tema flirti fitnessiga saatis kuue aasta eest päris korralik tähelepanu ja ka ootusi ületav edu. Naine võttis vastu julge otsuse, et tahab astuda lavale bikiinifitnessi Eesti karikavõistlustel. «Täiesti hull plaan,» ütleb ta nüüd. «Miks ma seda tegin? Küllap ma tahtsin tohutult midagi endale tõestada. See tundus mulle tol momendil kõige hirmsam asi, mida ma oskasin ette kujutada.» Ilumaailmaga on naine kogu elu seotud olnud ja täieliku ilufännina imetles ta ka fitnesskaunitaride vormi. Kuid ise... «Kas saab olla midagi veel hirmsamat kui see, et sa nelja kuu pärast pead seisma laval põhimõtteliselt alasti ja selleks, et teised sind vaatavad ja hindavad?» Kuid kuna väljakutse oli ränkraske, seda põnevam see tahtejõulisele naisele tundus – väike väljakutse ju pingutama ei paneks! «Võtsin kätte ja 30. aprillil olin Salme kultuurikeskuse laval. Sain Eesti karikavõitjaks.»