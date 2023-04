MIS TOODE SEE ON? ⟩ Uskumatu, aga tõsi – ühe ööga saab räsitud käed korda

​Minu arvates on küünelakieemaldajaid kahte tüüpi. Esimesed on need, millega ei taha küünelakk kohe üldse maha tulla ja enne kulub pool pudelit eemaldajat, kui lakk lõpuks maha tuleb. Teised on aga need, mis imekiiresti laki eemaldavad ja Mavala küünelakieemaldaja on just selline. Kõik lakid tulid selle eemaldajaga väga mugavalt maha ning isegi tugevama pigmendiga lakid ei jätnud hiljem küüntele ja sõrmedele jälgi. Tavaliselt jätab atsetoon mu käed üsna kuivaks, kuid seekord seda ei juhtunud ja mu nahk oli endiselt pärast kasutamist pehme. Suureks miinuseks on aga atsetooni tugev lõhn, kuid see on miski, millest on raske pääseda.