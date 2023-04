Eakas mees: mu naine arvab, et me oleme seksimiseks liiga vanad

«Meil on imeline suhe ja me astu alati vahekorda, kuid suudleme, kaisutame ja armastame ikkagi koos olla, kirjeldab mees, kelle sõnul on see suurepärane. Hiljuti hakkas naine aga kahtlema, kas nii vanas eas peab enam seksima. Mis siis, kui keegi viga saab?

«Ostsin hiljuti internetist paar seksiteemalist raamatut, kuid need on alati suunatud pigem noorematele lugejatele. Üritan leida vastuseid, kas me peaksime vanuse tõttu tõesti lõpetama?» on mees segaduses.

The Suni suhtenõustaja Deidre ütleb, et kindlasti ei peaks nad vanuse tõttu seksimist lõpetama. «Kuna naudite endiselt seksi, siis jätkake,» ütleb ta lihtsalt ja lisab, et iga arst võib kinnitada, et seks on hea nii vaimselt kui füüsiliselt, ole sa siis vana või noor.