STILIST PALJASTAB ⟩ «Supersäravates litrites värvide mäng!» Hiphopi saates näeb nii glamuuri kui paljastusi

Elina

Jaagup

Jaagup astub sel nädalal lavale endale omaselt läbipaistva riietusega. Tal on ka seekord õhuline kudum, kamoflaažpüksid ja hiphop-kultuurist tuttavad rohmakad valged saapad. Kaelas on Jaagupil tänavastiili sobivad teemnatid. Oodata tasub seksikat lugu seksikas outfitis!

Stefan

Ülesuuruses välisriided on üks hiphopile omasemaid stiilivõtteid. Stefani soov oli kanda jopet, mille juurde kombineerisime laiad mustrilised püksid. Tema etteastes on esindatud ka Ukraina teema, seega on tantsijad kollases ja sinises. Kontrastiks kannab Stefan siniseid ja valgeid toone. Stefani fännidel tasub telerid igatahes avada, sest mehel on sel nädalal ka ütlemata äge soeng.