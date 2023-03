EGA SINA SELLINE POLE? ⟩ Neid naisetüüpe väldivad mehed iga hinna eest

Mehed armastavad naiste flirtimist, sest see näitab nende julgust ja lõbusust. Flirtiv naine näitab kohe alguses huvi üles, mis muudab tutvumise kordades lihtsamaks. Mehele võib olla koguni kergendav teadmine, et ta ei pea kogu vaeva ise nägema. Küll aga on suur vahe, kas äsja kohatud naine flirdib vaid sinuga või igaühega, kes ette jääb. Viimastele ei soovi mehed kuigi kaua aega kulutada.

Kui naine soovib suhtes ülima kiirusega edasi liikuda, paneb see mehe mõtlema, kas naine on huvitatud temast kui inimesest või soovib ta lihtsalt leida kaaslast, kellega kiirelt abielluda ja pesa punuma hakata.

Mõni naine, keda mehed elu jooksul kohtavad, on esimesest hetkest nende küljes kinni kui takjas ega suuda viibida enam kusagil ilma mehe seltskonnata. Sellistel naistel on kombeks võtta kiirelt üle mehe hobid, helistada viisteist korda päevas ja ärrituda, kui märkab, et mees ei vasta samaga. Mehed võivad ennustada, et selliselt käituv naine röövib neilt rohkem aega, kui nad anda sooviksid.