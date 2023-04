UURING ⟩ Klienditeenindajaid ohustab läbipõlemine – kuidas ennast hoida?

Läbipõlemine ja tööstress on viimastel aastatel aina enam levinud põhjuseks töövõime vähenemisel. Sageli pelgavad töötajad oma murest ettevõttes rääkida, kuna siis nad justkui tunnistaks, et ei ole enam täisväärtuslikud.

Tele2 tellitud ja uuringufirma Norstat poolt teist aastat järjest läbi viidud uuringust selgus samuti, et iga kolmas klienditeenindaja tunnistab vaimse tervisega seotud muresid. Kuidas aga läbipõlemist ennetada ja vajadusel tuge pakkuda?

Enamik klienditeenindajatest tunneb, et keeruline ja ebastabiilne aeg ühiskonnas ei ole muutnud klientide suhtumist ega neid ennast teenindajana, aga 300 vastaja hulgas läbi viidud uuringu tulemused näitavad, et klienditeenindust peetakse üha enam kõigest ajutiseks töövõimaluseks. Näiteks vaid 12 protsenti noortest mõtleb klienditeenindusest kui elukutsest ehk tööst kogu eluks.

Ehkki valdav enamus ehk 82 protsenti klienditeenindajatest on kogenud klientide erilisi tänuavaldusi, tajub sarnaselt möödunud aastal läbiviidud uuringule vaid iga kolmas teenindaja, et tema töö on väärtuslik. Enda töö mitteväärtustamist tajuvad enam nooremad ja kaubanduses töötavad inimesed ning põhjusena nimetatakse eelkõige klientide ebameeldivat, halvustavat ja üleolevat käitumist.

Kõik algab ettevõtte töökultuurist

Kui üldiselt selgus uuringust, et klienditeenindajad peavad oma töö meeldivaks ning parimaks küljeks just vaheldusrikkust ja suhtlemisvõimalust, toodi probleemkohtadena esile töötingimusi ning arenguvõimalusi. Valdavalt tunnistavad murekohti noored, kes mainisid põhjustena vähest tööandja toetust ja rahulolematust juhtimisega. «Klienditeenindajate, aga ka teiste töötajate väärtustamine ja toetamine algab ettevõttest. Tänapäeval on oodatav, et tööandja toetab töötaja enesearengu võimalusi ja vaimset tervist,» ütles Tele2 personaliarenduse ekspert ja coach Mihkel Joasoo.