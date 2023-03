PANE TÄHELE ⟩ Kui lapse õppeedukus on langenud ja ta on sageli tujust ära, siis...

Vajalikud oskused kiusamise ja agressiivsusega toime tulemiseks

Treial lisas, et kiusu korral tuleb õpetajal leida võimalus osapooltega eraldi kohtumiseks. Ohvriga selleks, et toetada kannatavat õpilast ja saada aru tema loost. Kiusaja(te)ga selleks, et anda kohtumisel teada, et kiusamist on märgatud, see peab lõppema ja täiskasvanud jälgivad olukorda. Samuti soovitab Treial käitumise muutmiseks sõlmida kiusajatega kokkuleppeid. «Uuringute järgi aitab kokkulepete sõlmimine lahendada suurema osa juhtumitest. Just sellist metoodikat õpivad õpetajad muuhulgas KiVa programmis. Keerukamate lugude puhul, mis ei taha mingil põhjusel lõppeda, kaasatakse tugispetsialiste, lapsevanemaid ning karistuslikumaid sekkumisi. Samas võib mõni kiusamisjuhtum olla nii tõsine, et on kohane pöörduda ka kohe politseisse,» nentis Treial.