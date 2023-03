HEA VÕI HALB? ⟩ Mullivee joomisel on 8 tuntavat kõrvalmõju

Toitumisspetsialistid on mullivee joomise kasulikkust kirjeldades loonud paralleeli õunaga. Kui süüa ära üks õun, on see kasulik ja vanasõnagi ütleb, et üks õun päevas hoiab arsti eemal. Aga kui õunast küpsetada rammus kook või keeta see suhkruga moosiks, ei jää tema kasulikest omadustest eriti midagi alles. Samuti ei ole kõik mullilised veed kasulikud.