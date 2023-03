Bussi alla jäänud naisele ilmutas end surnud abikaasa, kel oli ootamatu sõnum

Attle mäletab, et käis poes kellelegi kingitust ostmas ja viis nädalat hiljem ärkas ta haiglavoodis. «Kui olin intensiivraviosakonnas, siis ma ei tea, kas see oli reaalne või mis see oli, aga ühel päeval ärkasin üles ja võisin vanduda, et mu abikaasa on minu kõrval voodis. Ta ütles, et minu jaoks ei ole ülal ruumi ja ta ei taha, et ma läheksin teise kohta, nii et ma parem paranegu ja võidelgu. Pärast seda pöördusid asjad paremuse poole.»