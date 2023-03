Veganist naine otsustas päevapealt toorest liha sööma hakata

Mimi rääkis, et kuulab alati oma keha ja sööb seda, mida keha ihkab. Ta usub, et nii keedetud kui ka toores liha on tugeva tervise jaoks väga vajalikud, kuid kõige rohkem armastab ta seda tunnet, mis toore liha söömisel tekib.

Naine armastab toorest liha hammaste ja kätega rebida, sest tema sõnul on see väga lõbus. Siiski tunnistab Mimi, et ta üritab avalikes kohtades viisakamalt liha süüa, sest ta teab, et see ei jäta temast head muljet. Ta räägib, et toores liha sobib ka daamilikele ja kogenud naistele, sest kõik toore liha sööjad pole ainult kulturistid või hipid. Toorest lihast naine loobuda ei kavatse ning tal on tekkinud ka uued eesmärgid. Mimi jagab, et on soovib proovida toorest liharooga igast kultuurist ja igast loomast.