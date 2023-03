HOIATAV LUGU ⟩ Tavapärane arstikülastus viis naise surma äärele

29-aastane ameeriklanna Caitlin Jensen külastas eelmise aasta juunis kiropraktikut, et tegeleda selja- ja kaelavaluga, mis olid teda juba pikalt kimbutanud. Ülikoolis keemiat ja keskkonnakaitset õppiv naine oli pikast arvuti taga õppimisest tundnud, et keha on väsinud ja vajab arsti poolt väikest turgutust. Naine oli varemgi kiropraktiku juures käinud, seega ei osanud ta midagi halba eeldada, kuid seekordne tavapärane kohtumine lõppes kohutavalt valesti.

Pärast seda, kui arst tema kaela kohendas, hakkas naisel üsna ruttu halb ning ta viidi kiirabiga haiglasse. Caitlin viidi traumapunkti, kus arstid tuvastasid tal ajuverejooksu, mis põhjustas naisel insuldi.

Pere sõnul oli naine pärast insulti 10 minutit surnud, kuid siis suutsid arstid teda siiski elustada. Kui Caitlin operatsioonile viidi, avastati, et tema neli arterit olid rebenenud, mis lisaks insuldile tekitasid naisele ka südameinfarkti. Arstid üritasid tema artereid parandada, kuid see ei õnnestunud täielikult.

Caitlin jäi aga kriitilisse seisundisse ja viidi Georgia osariigis Savannahis asuva haigla intensiivraviosakonda kus ta veetis kuu aega. Vigastuste tõttu ei saanud naine ilma abita rääkida, kõndida, süüa ega isegi hingata.

Naise ema Darlene Jensen paljastas, et magas haiglas tütrega samas palatis, et Caitlin unes ei lämbuks. Kolm kuud pärast traagilist õnnetust viidi naine teise haiglasse, et seal füsioteraapiat alustada ning ta lasti haiglast välja alles selle aasta veebruaris.

Caitlin Jensen. Foto: Darlene Jensen / Facebook

Annetusi koguvas veebikeskkonnas GoFundMe andsid heasüdamlikud inimesed Caitlinile ka raha, et ehitada talle uus kodu, mis oleks spetsiaalselt tema vajadustele kohandatud. Uues kodus on ratastoolis naisele olemas kaldteed, piirded ja dušitoolid.