Ekstreemselt kiire karvakasvuga naine ei raseerinud aasta aega kehalt karvu

Argentiinlanna Martina Diazil on diagnoositud sündroom, mille tõttu kasvavad paksud tumedad karvad üle kogu naise keha ja näo. Naine sõnas, et ta sai aasta aega tagasi aru, et on terve elu jooksul liiga palju oma kehakarvade pärast häbi tundnud ning ta tahtis seda muuta.

Ta proovis karvu kasvatada esmalt vaid eksperimendi mõttes, kuid üsna varsti said pikad kehakarvad tema välimuse väga oluliseks osaks. Diaz ütles, et ta oli vapustatud veidratest ühiskonna normidest, sest tema kehakarvad tekitasid inimestest palju ebamugavust, kuigi meeste puhul karvast keha veidraks ei peeta.

Naine on nüüd võtnud kehakarvad oma südameasjaks ja kasutab oma TikToki kontot, et julgustada naisi naturaalsema elustiili suunas. Kõige rohkem tahab naine lõhkuda ühiskonna survet, et naised peaksid kehakarvu vaharibadega eemaldama. Valus protsess tagab küll sileda ja karvutu keha, kuid naise arvates pole sellel mõtet.

Diaz tunnistas, et varem ajas ta kehalt karvu aeg-ajalt, kuid pärast sotsiaalmeedias oma sündroomi jagamist tundis ta, et ei taha enam tüütut tegevust ette võtta. Ta sai palju julgustust ja jõudu ka teistelt naistelt, kes sarnased probleemiga tegelesid ning see tekitas veelgi enam naises tunde, et ta tahab veidrat normi muuta.

Naise postitused on kogunud palju vastukaja, kuid enamjaolt on videotele kirjutatud kommentaarid positiivsed. Kiidetakse naise tihedaid kulmi ning pikki ripsmeid, mis on sündroomi tõttu ebatavaliselt pikaks kasvanud.