NAISTEJUTUD ⟩ «Seksi on vaja kolm korda päevas kindlasti, kui mitte rohkem. Ja seda saada on imelihtne!»

Kui tekib tunne, et tahaks, aga võimalust ennast seksuaalselt maandada ei järgne, kannatavad nii mehed kui naised. «Rahutus võib tekkida küll,» toob mees esile ühe joone, mis on mõlemale sugupoolele iseloomulik. Koos suurenenud sisepingega muutub inimene kergemini ärrituvaks, kriitiliseks, norivaks, tema üldine häälestus on negatiivsem. Äsja rahuldust kogenuna on sama inimene helge, positiivne, muretu ja leplik.

Ära tõukamise valu – ta ei taha mind!

«Ma olen tähele pannud, et naiste tujud muutuvad selle puuduse juures,» märgib Peeter. «Mehed hoiavad kuidagi ennast paremini vaos. Peidavad enda sisse niimoodi, et ei näita teistele välja. Aga naiste pealt ma olen tähele pannud, et... võib-olla ta ei olegi nümfomaan. Võib-olla tal lihtsalt elukaaslane veab õhtuti alt ja siis ta tuleb juba hoopis teises tujus tööle näiteks.» See pole üksnes vaatluspraktika. Nii mõnigi naine on oma muret Peetrile pihtimas käinud ning tema juurde end välja elama jõudnud. «Neid on käinud ka minu juures, nad räägivad päris palju,» tunnistab ta. «Põhiline on muidugi, et kirutakse oma meest ja tehakse igasugu imelikke trikke, et mõjutada minu mõttemaailma.» Naine ega mees ei suuda aktsepteerida tõsiasja, et partneri vajadused on temast erinevad. Tema kogeb seda isikliku äratõukamisena – ta ei taha mind!