Ann Vaida on üks neist julgetest Eestis, kes kindlalt siinse stand-up maailma ülaotsa tõusnud. Võib arvata, et nalja hakkavad sellised viskama juba sõimerühmas, kuid Ann kirjeldab end selles eas jutustajana.

«Kui ma väike olin, meeldis mulle väga kirjutada, lugeda ja lugusid jutustada. Kusjuures arvasin, et ainult tõsine kirjandus on «päris» kirjandus, aga üks hetk hakkasin lugema kõike – head ja halba. Tahtsin näha, kuidas lugusid jutustatakse,» räägib Ann ning lisab, et oli siis ka paras klõksija. «See on väga naljakas, kui väike tüdruk seda teeb.» Küsimise peale, kas väike Ann saatis inimesi kohta, kus päike kunagi ei paista, vastas ta: «Põhimõtteliselt, aga rafineeritult.»