VÕTAB SÕNATUKS ⟩ 11-aastane tüdruk tuli pidžaamapeolt koju šokeeriva välimusega

Uskumatu lugu jõudis sotsiaalmeediasse läbi Redditi, kus murelik ema jagas oma kogemust ning küsis nõu, kuidas olukorda lahendada. Naine kirjutas, et lubas oma 11-aastasel tütrel minna pidžaamapeole, kuhu olid lisaks kutsutud kolm pisut vanemat tüdrukut. 13-, 14- ja 15-aastased tüdrukud olid naisele eelnevalt tuttavad, sest tegu oli naabritega ning kuigi naine oli tütre peole lubamise osas kahtlev, arvas ta, et väike vanusevahe ei tekita probleemi.

Siiski sai naine suure šoki, kui laps saabus koju kümne uue kõrvaauguga. Nõutu ema selgitas, et nagu paljudel noortel, on ka tema lubanud oma tütrel kõrvu augustada ning tal pole kehakaunistuste vastu midagi, kuid see on tema jaoks vastuvõetamatu. Ta lisas, et kuigi nad on tütrega ka varem kõrvade augustamisest rääkinud, polnud tal aimugi, et tütar midagi sellist teha sooviks ning nüüd on tal ühes kõrvas seitse ning teises kolm uut auku.

Olukorra muutis ohtlikuks asjaolu, et nakkuse ja haiguste vältimiseks peaks augustamist läbi viima vaid seda õppinud spetsialist, kuid pidžaamapeol tegid augustused noore tüdruku sõbrannad. Postituses, mis on nüüdseks kustutatud, arvas ema, et tema tütart võidi survestada kõrvaauke tegema.

Juhtumit arvesse võttes küsis naine, et kas ta peaks tütrel vanemate sõbrannadega suhtlemise täielikult ära keelama. Kuigi see, mis teismeliste peol juhtus oli jahmatav, olid postitusele kommentaare jätnud inimesed väga erinevatel arvamustel. Üks inimene kirjutas, et see on täiesti uskumatu olukord ning ema peaks sellest probleemist rääkima lisaks oma tütrele ka teiste peol viibinud tüdrukutega.