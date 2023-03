KAS TEED VAHET? ⟩ Tarbijad pahased: Tere või ja lahjema toote pakendid on äravahetamiseni sarnased

Ostja jagas oma pettumust, sest isegi endise kaubandustöötajana ei märganud ta poes, et tõstis korvi vale toote. 82-protsendilise Tere või asemel rändas koju hoopis 61-protsendiline vähendatud rasvasisaldusega toode. «Ma saan aru, et see võib olla odavam ja sellel on kindlasti oma sihtgrupp, aga miks see pakend nii äravahetamiseni sarnane on?» pahandas ta. «Mulle meeldib päris või, nüüd on selle asemel mitu pakki soovimatut kraami külmkapis.»