IGAÜHEL ERINEV ⟩ Uneeksperdid avaldavad kõige tervislikuma kellaaja, millal õhtuti magama minna

Dr Andrew Huberman Stanfordi ülikoolist toob välja, et ideaalne magamaminekuaeg on kuus kuni seitse tundi peale pärastlõunast energiakadu. «Pane tähele, mis kellast hakkad end pärastlõunal väsinumana tundma. On see kell 14.30 või 15.00?» soovitab Huberman enda energiataset päeva jooksul jälgida.