IMELIK VÕI ARMAS? ⟩ Silmiavardav põhjus, miks mees tellib oma ema OnlyFansi

Suurt ja mitte kõige sõbralikumat tagaisisidet saanud mees tunnistas, et tal on kolm varikontot, mille kaudu talle oma ema paljastused on tellitud. «Olen viimased poolteist aastat olnud oma ema püsitellija, kuid ausõna, ma ei ole haige pervert,» jagas ta esmaseid selgitusi.

Säuts ujutati kriitikaga üle, teadmata mehe veidra tegevuse tausta ja sisu. Visati sarkastilist nalja, et peatselt saabuval emadepäeval oleks ju hirmus südamlik empsi pikantne sisu tellida. Leiti, et on asju, mida tasuks siiski vaid enda teada hoida ning mõne jaoks oli see informatsioon lihtsalt liiga palju ning edasist selgitust kuulda ei soovitudki.