Naine kurdab: sain veepargis sõimata, sest mu väike poeg pissis basseini

«Olin pojaga basseinis, kui see õnnetu juhtum aset leidis. Ta kandis ujumismähkmeid, sest meil on veel potitreening käsil. Me oleme õpetanud teda ütlema, kui ta peab pissile minema. Nii ta tegigi, ma tõstsin ta basseinist välja ja läksin ise redeli juurde, sest mul on selg haige.»

«Kui ma välja tulin, nägin, et ta oli oma mähkmed alla tõmmanud ja pissis basseini. Ütlesin talle, et ta lõpetaks, sest bassein ei ole tualett. Tal on aga väike põis, nii et ta oli juba valmis ja tõmbas mähkmed tagasi üles. Läksin vetelpäästja juurde ja rääkisin talle juhtunust, kuid ta ütles, et basseinis olevad kemikaalid muudavad uriini kahjutuks, nii et nad puhastavad basseini ainult siis, kui seal on tahkeid jäätmeid. Ta oli basseini valvamisega hõivatud, seega ei tahtnud ma teda rohkem ka häirida.»