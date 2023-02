KAS USUD? ⟩ Loe, mida riietelt leitud sulg tegelikult tähendab

Sulgi peetakse lootuse ja õnne sümboliks. Varrukalt sule leidmine on kõrgeima õnnistuse sümbol, mis tähendab, et tee on vaba. See tähendab, et saad turvaliselt tegeleda planeeritud tegevustega ning sa ei pea kartma ebaõnnestumist.

Seelikult või pükstelt leitud valge sulg viitab kiirele rõõmsale muutusele sinu elus. Naistele näitab see, et leiad üsna pea oma ellu armastuse ja meestele lubab see kohtumist oma südamedaamiga, kellega tugevaid suhteid luua.

Taskust või riiete voodrilt leitud must sulg hoiatab, et su teele võib sattuda keegi pahatahtlik inimene. Selline märk võib viidata ka kadedatele inimestele, kes võivad sinu plaane segada. Kogemata riietele langenud must sulg lubab aga, et seljatad oma elus probleemid varem kui arvatagi oskad. Samuti lubab see rahalise olukorra paranemist.

Rõivastelt leitud kirju sulg tõotab meeldivaid muutusi, mis aitab probleemidest mööda saada ja sinu ellu lisanduvad uued värvid. Selline märk lubab ka materiaalsete soovide täitumist.

Punase sule leidmine riietelt on suur õnn. Selline märk näitab, et võid julgelt riske võtta.