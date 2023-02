NAINE TESTIB ⟩ Need 3 toodet tegid palgetel tõelisi imesid. «Minu nahk sai päriselt toidetud!»

Jällegi plaksutan tänulikult käsi - pea neljakümpsasele minule on see väga sobiv tootesari, ka öökreem on mõnus. Suur pluss on hea imenduvus, ei pidanud muretsema, et padja ära mäkerdan või kallim ei taha head-ööd-musi anda, sest mul on mingi ebaapetiitne kiht näo peal. Ja see on täiega oluline omadus! Lõhnab õrnalt, aga luksuslikult, jääb kindlasti minu iluarsenali.