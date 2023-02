OLED MIDA SÖÖD? ⟩ Kourtney Kardashiani toodetud suguelundite maitsestajad saavad kõva kriitikat

Kardashian väidab, et Lemme kummikommid vastavad koostiselt günekoloogilistele standarditele ja tagavad naiste suguelunditele värskuse ja hea maitse. «Pakkuge oma vagiinale maiust, mida see väärib ja muutke see eriti maitsvaks. Lõppude lõpuks oled sa see, mida sööd,» allkirjastas Kardashian video, milles ta lebab põrandal, ümbritsetuna kassidega ja näksib kommi.