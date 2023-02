MIDA TEHA? ⟩ Mees küsib nõu: naine naasis tööreisilt, pikantne üllatus kohvris

«Kuna mul oli esmaspäev vaba, siis pakkisin tema kohvri lahti, et pesu masinasse visata, ja leidsin tema riiete vahelt meeste bokserid. Need ei ole minu omad, ma ei ole neid kunagi varem näinud, nii et ma jõudsin kohe järeldusele, et ta magas kellegagi reisil ja pakkis kogemata tema bokserid oma asjadega kohvrisse. Ma ei tea, kuidas temaga sellest rääkida. Ma arvan, et lükkan seda edasi, sest ei taha tõtt teada. Ma oleksin muserdatud, kui ta tunnistaks, et ta on kellegagi maganud või et tal on kolleegiga suhe.»