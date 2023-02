Uuring: just niimoodi on kõige parem inimesele ära öelda

Michigani osariigi ülikooli uus uuring näitab, et kui soovid sõpradega häid suhteid hoida, on parim valik ausus. «Me leidsime, et enamik inimesi ei pane pahaks, kui sul on vaja ära öelda – nad ei tunne end eriti halvasti ja mõistavad, et asju ikka tuleb ette,» ütles uuringu juhtivautor William Chopik.