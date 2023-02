Kaunis naine on ikka see otsene või kaudne motiiv, mis paneb mehed lollusi tegema. Äsja kinodesse jõudnud kultuskomöödias «Kuulsuse narrid» särab selles juurde kirjutatud rollis Maiken Pius. Eduard Bornhöhe lugu ilmus 130 aastat tagasi, aga inimeste iha üleöö kuulsaks saada on vahepeal võtnud veelgi naeruväärsemad mõõtmed. Räägime kauni näitlejannaga nii filmist, armastusest kui ka sellest, mis tunne oli Karl Robert Saaremäega peaaegu suudelda.

Ta pigem ei valinud kedagi. Me jätsime selle lahtiseks, sest mõtlesime, et Agnes mingil määral hullus sellest kõigest. Igal mehel avaldusid oma vead ja ta loobus neist kõigist. Mina oleksin selle filmi lõpetanud nii, et viimases kaadris aiavärav kriuksub ning Agnes tõstab pilgu ja ta näole tekib meeldiv ilme. Siis me saame mõelda, et äkki lapse isa jõudis tagasi. Me küll ei tea, kas ta oli väärt ootamist, aga me ei tea ka põhjust, miks ta ära läks.