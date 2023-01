APPIKARJE VÕI ÄHVARDUS? ⟩ Shein veebipoest kleidi tellinud naine leidis pakist õõvastava sisuga kirjad

Naine rääkis oma videos, et on Sheini veebipoest ostnud mitmel korral, see ei olnud tema esimene tellimus. Samal ajal näitas ta veebikaamera ees pakki, milles tema kaunis sädelev kleit kohale toimetati ja sellest olid välja libisenud kuus kokkuvolditud paberilipikut. Lahti voltides selgus õõvastav sisu: kõik sedelid olid ühe ja sama tekstiga: Pärast esimese kirja lugemist pani naised teiste avamiseks ühekordsed kummikindad kätte ja siis selguski, et kõigil kuuel sedelil on üks ja seesama tekst: «Neid riideid kandes sa sured.»